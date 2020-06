Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Versuch eines Pkw-Aufbruches (18.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Bargeld auch in Kleinbeträgen in einem Pkw liegenzulassen zahlt sich nicht aus, schon gar nicht, wenn Banknoten von außen sichtbar im Fahrgastraum zurückbleiben.

Eine so in einem Pkw verwahrte Zehn-Euro-Banknote animierte in der Nacht zum heutigen Donnerstag gegen 04.00 Uhr offensichtlich mehrere Jugendliche in der Albrecht-Dürer-Straße, ein dort geparktes, rot lackiertes Lieferfahrzeug mit Zulassung im Schwarzwald-Baar-Kreis (VS) gewaltsam öffnen zu wollen. Ein Passant wurde in den frühen Morgenstunden auf das Tun der drei Jugendlichen aufmerksam. Diese flüchteten, als sie den herannahenden Fußgänger bemerkten.

Die Überprüfung des Lieferfahrzeugs durch Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen führte zur Feststellung, dass die Tatverdächtigen versucht hatten, die Beifahrertüre des Kombi-Pkw mit einem Hebelwerkzeug zu öffnen. Die gewaltsame Öffnung des Pkw war ihnen nicht gelungen. Gleichwohl hatten sie an dem Mercedes-Benz-Kastenwagen durch ihr Tun hohen Sachschaden verursacht, der durch die Polizei auf etwa 3.000 Euro beziffert wurde.

Personen, die der Polizei Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

