Polizeidirektion Hannover

POL-H: Vahrenwald: Betrunkener löst Polizeieinsatz in Parkhaus aus

Hannover (ots)

Die Polizei ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 11.12.2019, in ein Parkhaus an der Vahrenwalder Straße alarmiert worden. Vor Ort haben die Beamten dann festgestellt, dass es sich bei dem vermeintlichen Einbrecher um einen Betrunkenen gehandelt hat, der versehentlich im Parkhaus eingeschlafen ist.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der Wachdienst des Parkhauses gegen 0:30 Uhr die Polizei gerufen, nachdem er Hinweise auf einen laufenden Einbruch hatte. Die Beamten umstellten das Gebäude, durchsuchten das Parkhaus und einen angrenzenden Supermarkt. Gefunden wurde der 51-Jährige schließlich schlafend im Eingangsbereich. Er gab an, bereits zuvor im Parkhaus eingeschlafen zu sein. Als er nach Geschäftsschluss aufwachte, habe er nach dem Ausgang gesucht und so den Einbruchalarm ausgelöst.

Den Ausgang fand der offenbar Alkoholisierte nicht - wohl aber den Weg in den Supermarkt, wo er seinen Hunger stillte und sich wieder Schlafen legte. Ein Atemalkoholtest wies einen Wert von mehr als zwei Promille auf. Gemeinsam mit den Polizeibeamten verließ der Mann das Gebäude.

Gegen den 51-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte er die Polizeidienststelle wieder verlassen. /ahm, now

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Hannover

Antje Heilmann

Telefon: 0511 - 109 - 1046

E-Mail: pressestelle@pd-h.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-h.polizei-nds.de/startseite/

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell