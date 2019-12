Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund - Sachbeschädigung Wittmund - Einbruch in Ferienwohnung

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Sachbeschädigung: In Wittmund beschädigten unbekannte Täter die Schaufensterscheibe eines Fahrradgeschäftes in der Drostestraße. Mit einem unbekannten Gegenstande wurde die Tat zwischen Samstag, 28.12.2019, 14.00 Uhr, und Sonntag, 29.12.2019, 14.30 Uhr, begangen. Die Schadenshöhe wird auf 1.500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

Wittmund - Einbruch in Ferienwohnung: Auf bisher nicht bekannte Weise gelangten unbekannte Täter in eine Ferienwohnung in Carolinensiel, Bahnhofstraße. Die Täter durchsuchten die Räume und entwendeten die Geldbörse mit Inhalt. Die Tat ereignete sich zwischen dem 28.12.2019, 14.00 Uhr, und dem 29.12.2019, 14.45 Uhr. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

