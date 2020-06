Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Verkehrsunfall mit 4 beteiligten Fahrzeugen bei Stahringen

Radolfzell-Stahringen (ots)

Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 16.44 Uhr die B 34 von Radolfzell kommend in nördlicher Richtung. Laut Aussage einer Zeugin fuhr er hierbei in leichten Schlangenlinien. An der Einmündung in die K 6165 nach Stahringen kam es dann zu einem Verkehrsunfall mit der 25-jährige Pkw-Lenkerin, die nach links nach Stahringen abbiegen wollte. Der Lkw wollte links an diesem Pkw vorbeifahren. Eine zwischenzeitlich aus Stockach heranfahrende 26 Jahre alte Pkw-Lenkerin nahm den ihr entgegenkommenden Lkw rechtzeitig wahr und versuchte, nach rechts auszuweichen. Dennoch konnte sie eine seitliche Kollision mit dem entgegenkommenden Lkw nicht mehr verhindern. In der Folge drehte sich dieser Pkw um die linke Achse und kam dann am Übergang vom Grünstreifen der K 6165 zum Stehen. Der Lkw überfuhr nachfolgend mit seiner linken Fahrzeugseite die Leitplanken, schanzt nach oben und kollidiert dann frontal mit einem weiteren aus Stockach entgegenkommenden Pkw, der mit einem 33-jährigen Mann besetzt war.

An sämtlichen Unfallbeteiligten Kfz entstand erheblicher Sachschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde lediglich eine Pkw-Lenkerin leicht verletzt. Ausgelaufene Betriebsstoffe vom Lkw verschmutzten die Fahrbahn und gelangten teilweise ins Erdreich neben der Fahrbahn. Die Fahrbahnsäuberung erfolgte durch die Feuerwehr und Straßenmeisterei. Die Fahrbahn war durch die Unfallaufnahme und die Säuberungsmaßnahmen bis ca. 19.45 Uhr gesperrt.

Es entstand Sachschaden an den Fahrzeugen in Höhe von ca. 28.000 EUR.

Ursächlich für den Verkehrsunfall dürfte eine Beeinflussung des Lkw-Fahrers durch Medikamente sein. Eine Blutentnahme folgte.

