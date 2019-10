Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Drei Verkehrsunfallfluchten, Zeugen gesucht

Holzminden (ots)

Seit vergangenen Dienstag, 22.10., geschahen insgesamt drei Verkehrsunfallfluchten im Stadtgebiet Holzminden.

Am vergangenen Dienstag parkte ein 60-jähriger Holzmindener gegen 19.00 Uhr seinen Skoda Oktavia auf dem Parkplatz bei Kaufland, Bülte, in der zweiten Fahrzeugreihe vor den Eingang des Geschäftes. Als er gegen 20.00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine erhebliche Beschädigung an dem linken Kotflügel des Fahrzeugs fest.

Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Freitag zwischen 12.30 und 13.30 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz. In diesem Fall stellte eine 30-jährige Holzmindenerin ihren VW Golf auf dem Parkplatz ab, um einzukaufen. Als sie zurückkam, stellte sie an der hinteren rechten Stoßstange einen deutlichen Schaden fest.

Ebenfalls am Freitag kam es auf dem Parkplatz des Hallenbad Holzminden, Stahler Ufer, zu einer dritten Verkehrsunfallflucht. In diesem Fall parkte eine 64-Jährige aus Bevern gegen 14.00 Uhr ihren Honda in einer der Parkbuchten zum Campingplatz hin gelegen. Als sie gegen 16.00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am hinteren rechten Stoßfänger fest. Unfallspuren an diesem Fahrzeug geben erste Hinweise auf ein verursachendes Fahrzeug. Hierzu laufen die Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich in allen drei Fällen auf mehrere hundert Euro.

In keinem der drei Fälle haben die jeweiligen Versucher Maßnahmen ergriffen, die für eine Schadensregulierung erforderlich gewesen wären. Die Polizei erhofft sich aufgrund der Örtlichkeiten ggf. Zeugen zu den Vorfällen und bittet um Hinweise an die Polizei Holzminden unter 05531/9580.

