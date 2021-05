Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Haustür mit Graffiti besprüht

Erkelenz-Schwanenberg (ots)

Am Montag (3. Mai), gegen 16.15 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen unbekannten Mann, der die Haustür eines Hauses an der Straße Rheinweg mit Farbe besprühte. Anschließend fuhr der Täter mit einem Pkw in Richtung Erkelenz davon. Der Zeuge beschrieb den Unbekannten als zirka 180 Zentimeter groß, sehr schlank mit kurzen schwarzen Haaren, über die er eine schwarz-rot-weiße Basecap gezogen hatte. Er war mit eine hellen Jeanshose, einer schwarz-weiß-roten Collegejacke und einer spiegelnden Sonnenbrille bekleidet. Weitere Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können, werden gebeten sich mit dem Kriminalkommissariat Erkelenz, unter der Telefonnummer 02452 920 0, in Verbindung zu setzen. Es besteht ebenfalls die Möglichkeit, einen Hinweis über das Hinweisportal auf der Internetseite der Polizei Heinsberg weiterzugeben. Hierzu kann auch der direkte Link https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis genutzt werden.

