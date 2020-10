Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: Mehrere Einsätze für die Feuerwehr Ennepetal

Ennepetal (ots)

Unter dem Stichwort ,,First Responder" wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuer- und Rettungswache Ennepetal am Samstag, den 24.10.2020, um 14:01 Uhr alarmiert. Durch die Kräfte des Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges erfolgte die medizinische Erstversorgung des Patienten, bis dieser den wenig später eintreffenden Kollegen des Rettungsdienstes, in Begleitung eines Notarztes übergeben werden konnte. Damit endete der Einsatz für die Feuerwehr um 15:02 Uhr.

Zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage, in einem Gewerbegebäude an der Voerder Straße, erfolgte am Samstag, den 24.10.2020, um 15:59 Uhr, die Alarmierung der Feuerwehr Ennepetal. Die Erkundung ergab, dass der Alarm durch einen Druckknopfmelder ausgelöst worden war. Darüber hinaus war keine Einsatz für die Feuerwehr vonnöten. Vor Ort waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache Ennepetal, sowie der des Löschzuges Milspe/ Altenvoerde. Insgesamt waren 15 Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Dieser konnte um 16:20 Uhr beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Ennepetal

über Einsatzzentrale erreichbar

Telefon: 02333 736 00

E-Mail: feuerwehr@ennepetal.de

www.feuerwehr.ennepetal.de

Original-Content von: Feuerwehr Ennepetal, übermittelt durch news aktuell