Feuerwehr Ennepetal

FW-EN: First Responder

Ennepetal (ots)

Am Mittwoch , den 21.10.2020 , um 14:04 Uhr wurde die Feuerwehr Ennepetal zu einem Einsatz First Responder alarmiert. Weil kein Rettungsmittel zeitnah bei einem Notfallpatienten eintreffen konnte , rückte die Feuerwehr mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und vier Einsatzkräften zu einem Patienten in die Fuhrstrasse aus. Die Einsatzkräfte leisteten die Erstversorgung und übergaben den Patienten an den Rettungsdienst. Der Einsatz endete um 14:29 Uhr.

