Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/BAB 6: 23-jährige Tatverdächtige wegen der unerlaubten Ein-fuhr und Beihilfe zum illegalen Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Bild-Infos

Download

St. Leon-Rot/BAB 6 (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg wurde Haftbefehl gegen eine 23-jährige Frau aus Holland erlassen. Sie steht im dringenden Verdacht, unerlaubt Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge eingeführt und zugleich Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge geleistet zu haben.

Die Beschuldigte sollte am Dienstag, den 26.05.2020, um 15 Uhr auf der BAB 6 in Fahrtrichtung Heilbronn durch eine Streife des Fahndungsdienstes der Verkehrspolizei auf der Tank- und Rastanlage Hockenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Unmittelbar vor der Raststätte fuhr die Fahrerin wieder auf die Hauptfahrbahn und beschleunigte ihr Auto. Mit Unterstützung weiterer Streifen konnte die Fahrerin in Höhe des Walldorfer Kreuzes angehalten und überprüft werden. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden in einer Tasche hinter dem Fahrersitz zehn eingeschweißte Päckchen zu je einem Kilo Amphetamin entdeckt und sichergestellt.

Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Heidelberg erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg am Mittwochnachmittag, den 27.05.2020 Haftbefehl gegen die Beschuldigte. Im Anschluss wurde sie in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Rauschgiftdezernats der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

Rückfragen an:

Staatsanwalt Waldschmidt, Staatsanwaltschaft Heidelberg, Tel. 06221/59-2011

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Dieter Klumpp

Telefon: 0621 174-1105

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell