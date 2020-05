Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Zusammenstoß im Begegnungsverkehr (02.05.2020)

Hüfingen (ots)

Sachschaden in Höhe von rund 4.500 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Bundesstraße 27 ereignet hat. Ein 60-Jähriger war mit seinem 2er BMW von Blumberg in Richtung Hüfingen unterwegs. An der Einmündung zur Landesstraße 181 (Schaffhauser Straße) wollte er nach links abbiegen, wobei er einen 22-jährigen Ford Fiesta-Fahrer im Gegenverkehr übersah. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Autos. Beide Fahrer blieben beim Unfall unverletzt.

