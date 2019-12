Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-PvD: Gemeinsame Pressemeldung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft und des Polizeipräsidiums Westhessen: Tötungsdelikt in Idstein - Tatverdächtiger festgenommen

Wiesbaden (ots)

26-jährige Frau getötet - 31-jähriger Tatverdächtiger festgenommen, Idstein, 25.12.2019

(pl)Am 1. Weihnachtsfeiertag ist in Idstein eine 26-jährige Frau mit einem Messer tödlich verletzt worden. Dringend tatverdächtig ist ihr 31-jähriger Ehemann. Eine Anwohnerin meldete der Polizei gegen 15:00 Uhr in der Gruner Straße eine Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau, bei welcher auch ein Messer im Spiel gewesen sein soll. Als die Beamten kurz darauf vor Ort eintrafen, konnte zunächst keiner der Beiden angetroffen werden. Bei der Absuche der Umgebung wurde die 26-jährige einige Meter entfernt in der Grunderstraße leblos im Innenhof eines Wohnhauses liegend aufgefunden. Sie hatte tödliche Verletzungen erlitten. Der 31-jährige Tatverdächtige konnte gegen 15:30 Uhr an seiner Wohnanschrift in der Grunerstraße angetroffen und festgenommen werden. Bei der getöteten Frau und dem Tatverdächtigen handelt es sich um afghanische Staatsangehörige. Der Tatverdächtige soll morgen dem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Wir bitten von Rückfragen abzusehen, da wir zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine weiteren Angaben machen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - PvD

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden



Telefon: (0611) 345-1310

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



Original-Content von: Wiesbaden (PvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell