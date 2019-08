Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42

Osterspai (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 14:30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 42 bei Osterspai. Ein PKW aus der Verbandsgemeinde Braubach-Loreley befuhr die B 42 aus Richtung Osterspai in Richtung Kamp-Bornhofen. Kurz hinter der Ortslage Osterspai verlangsamte er seine Fahrt, so dass ein nachfolgender Motorradfahrer aus dem Westerwaldkreis zum Überholen ansetzte. Der PKW-Fahrer bog jedoch seinerseits nach links in einen Feldweg ab, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Motorradfahrer wurde hierbei leicht und seine Sozia schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der Autofahrer erlitt einen Schock. Im Einsatz waren neben drei Rettungsfahrzeugen auch ein Notarzt und der Rettungshubschrauber, sowie ein Polizeibhubschrauber zur Unterstützung der Unfallaufnahme. Die B 42 war für diesen Streckenabschnitt für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeikinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-93270

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell