Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit Peronenschaden

19-jähriger Fahrer alkoholisiert

Pkw nicht zugelassen

KreuztalKreuztal (ots)

Am 27.11.2020, gegen 21:30 Uhr, befuhr ein 19-Jähriger mit seinem Pkw einen Waldweg im Bereich Kreuztal. In dem Fahrzeug befanden sich noch drei weitere, etwa gleichaltrige Personen. Im Verlauf der Fahrt kam der Pkw des 19-Jährigen von dem Waldweg ab und prallte gegen einen Baum. Eine 20-jährige Mitfahrerin wurde dabei leicht verletzt und vorsorglich mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten fest, dass der 19-jährige Fahrer alkoholisiert und der Pkw nicht versichert war. Dem 19-Jährigen wurde in der Polizeiwache durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro.

