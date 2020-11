Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Sachbeschädigung an PKW, Zeugen gesucht

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Ein noch Unbekannter hat sich am Sonntag an einem in der Aumattstraße geparkten PKW zu schaffen gemacht. Zwischen 11 Uhr und 18:30 Uhr schlug er mit einem nicht definierbaren Gegenstand ein Loch in die Scheibe des VW Touran. Hierdurch verursachte er einen Sachschaden von rund 500 Euro. Die genauen Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeireviers Baden-Baden unter der Telefonnummer: 07221 680-0 in Verbindung zu setzen. /eb

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211 211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell