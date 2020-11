Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Zell am Harmersbach - Werbeschilder herausgerissen, Polizei bittet um Hinweise

Zell am HarmersbacZell am Harmersbac (ots)

Unbekannte Vandalen haben von Freitag auf Samstag zwei auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarkts in der Hauptstraße aufgestellte Werbeschilder aus der Verankerung gerissen und diese in den angrenzenden Bach geworfen. Der Sachschaden an den circa 140 Zentimeter mal 100 Zentimeter großen Werbeschildern wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach haben Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bitten mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07835 54749-0 zu melden.

