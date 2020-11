Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Aus dem Wasser gerettet, gibt es Zeugen?

OffenburgOffenburg (ots)

Die Aufmerksamkeit eines Zeugen sowie der Einsatz von Rettungskräften, der Feuerwehr und von Polizeibeamten führten am Montagmorgen zur Rettung eines Mannes aus dem Mühlbach. Gegen 8 Uhr meldete ein Fußgänger, dass er Nahe der Vogesenstraße einen Mann im Wasser gesichtet hätte. Durch einen beherzten Sprung ins kalte Nass konnte der Mann von Beamten des Polizeirevieres Offenburg schlussendlich einige Meter stromabwärts aus dem Gewässer gezogen werden. Bis zum Eintreffen des Notarztes und Helfern des Rettungsdienstes leisteten die Polizisten erste Hilfe. Nach erfolgten Reanimierungsmaßnahmen vor Ort wurde der sich in einem gesundheitlich kritischen Zustand befindliche Mann in eine nahegelegene Klinik gebracht. Die Umstände, weshalb und wie der Mittvierziger in diese Notlage geriet, sind noch unklar. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Geschehnissen geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 bei den Beamten des Polizeireviers Offenburg.

