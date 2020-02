Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Geburtstagsparty einer 14-Jährigen artet aus

Mehrere Jugendliche stark alkoholisiert

Ulm (ots)

Am Freitag wurde die Riedlinger Polizei um 17.30 Uhr durch eine aufmerksame Spaziergängerin in die Mißmahl'schen Anlagen gerufen. Die Frau hatte eine Schlägerei zwischen Jugendlichen beobachtet. Beim Eintreffen der Polizei musste festgestellt werden, dass die Geburtstagsfeier einer 14-Jährigen entgleist war. Es hielten sich dort mehrere Jugendliche auf, die deutlich unter Alkoholeinfluss standen. Durch den übermäßigen Alkoholkonsum waren sich dann zwei 16-Jährige in die Wolle geraten und haben sich geprügelt. Alle Jugendlichen wurden durch die Streifenbesatzung an ihre Eltern übergeben. Wie die Polizei ermittelte, wurden die Jugendlichen von einem Heranwachsenden mit Spirituosen und Zigaretten versorgt. Dieser sieht nun einer Anzeige wegen Abgabe von Alkohol und Tabak an unter 16-Jährige entgegen.

