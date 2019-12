POL-LDK: - Unbekannte zündeln in Kirche - Mülleimer + Container brennen - Autos beschädigt - Graffiti an Polizeigebäude - Kupferdiebe - Schaufensterscheibe hält - Unfall mit + ohne Promille - ...

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

Haiger: Lack zerkratzt -

Etwa 400 Euro wird die Reparatur eines Lackschadens kosten, den Unbekannte am Wochenende an einem blauen Dacia zurückließen. Der Sandero parkte zwischen dem 27.12.2019 (Freitag), gegen 20.00 Uhr bis zum 28.12.2019 (Samstag), gegen 15.30 Uhr in der Dellstraße. Die Täter zerkratzten die Heckklappe des Kleinwagens. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Unfallflucht in der Kreuzstraße -

Im Laufe des 23.12.2019 beschädigte ein flüchtiger Unfallfahrer einen in der Kreuzstraße abgestellten Fiat Punto. Zwischen 07.30 Uhr und 18.30 Uhr touchierte der Unbekannte den Kleinwagen beim Vorbeifahren. Die Schäden am Fiat belaufen sich auf ca. 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg: An Polizeigebäude geschmiert -

Unbekannte Sprayer verewigten sich mit schwarzer Farbe an der Fassade des Polizeigebäudes in der Hindenburgstraße. Am Samstagmittag (28.12.2019) entdeckten die Ordnungshüter die Schmierereien. Wann genau die Täter die schwarze Farbe dort aufbrachten ist derzeit nicht bekannt. Die Ordnungshüter suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Sprayer beobachtet? Haben sich die Täter in den sozialen Medien mit ihrer Tat gebrüstet? Wer kann sonst Angaben zu den Tätern machen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Frohnhausen: Kupferdiebe unterwegs -

Mit einer Bronzefigur und einem Grabgesteck suchten Diebe auf dem Frohnhäuser Friedhof das Weite. Die Täter sägten den aus Bronze gegossenen Vogel von der Marmorplatte eines Grabes und ließen das Gesteck mitgehen. Der Wert der Beute wird auf rund 100 Euro geschätzt. Zeugen, die die Täter im Zeitraum vom 23.11.2019 bis zum 23.12.2019 beobachteten oder die sonst Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Alkohol führt zu Kollision -

1,96 Promille zeigte das Display eines Alkoholtestgerätes am späten Samstagabend (28.12.2019) an, nachdem ein 35-jähriger Unfallfahrer hineingepustet hatte. Der Dillenburger bog gegen 22.20 Uhr mit seinem Passat von der Kasseler Straße in Richtung eines Schnellrestaurants ab, kam auf die Gegenfahrspur und prallte dort mit einem an der Ampel wartenden Volvo zusammen. Der Unfallfahrer und der 22-jährige Burbacher im Volvo blieben unverletzt. Der Blechschaden summiert sich auf rund 4.000 Euro. Für den Dillenburger folgte eine Blutentnahme auf der Wache. Zudem geht die Polizei derzeit davon aus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf ihn kommen nun Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis zu.

Breitscheid: Mit Golf überschlagen -

Mit leichten Verletzungen überstand eine 28-Jährige am frühen Sonntagmorgen (29.12.2019) einen Verkehrsunfall bei Breitscheid. Die Burbacherin war gegen 05.30 Uhr mit ihrem VW auf der Landstraße zwischen Breitscheid und Langenaubach unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihren Golf, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Weil sie an der Unfallstelle über Schmerzen in der Brust klagte, übernahm eine Rettungswagenbesatzung die Erstversorgung. Ihr Golf war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Aßlar-Bechlingen: Pedelec aus Gartenhütte geklaut -

Mit einem rund 2.500 Euro teuren E-Bike machten sie Diebe in der Straße "Am Hofacker" aus dem Staub. Die Täter verschafften sich Zutritt zu dem Grundstück und ließen aus der Gartenhütte ein verschlossenes Fahrrad der Marke "Bergamont" mitgehen. Das Pedelec vom Typ E-Revox 4 ist schwarz-rot. Wer hat die Diebe zwischen dem 23.12.2019 und dem 28.12.2019 beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: In Kirche gezündelt / Polizei bittet um Mithilfe -

Im Zeitraum vom 28.12.2019, gegen 15.00 Uhr bis zum 29.12.2019, gegen 08.45 Uhr zündelten Unbekannte in der Niedergirmeser Kirche. Wie hoch der Brandschaden ist, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Täter im Laufe der Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Gotteshaus verschafften. Im Inneren brachen sie zwei Schränke auf und steckten einen Mülleimer sowie eine Sitzecke in Brand. Zum Glück setzten sich der Brand nicht weiter fort und erlosch offensichtlich von selbst. Zurück blieben stark verrußte Räume. Die Kripo Wetzlar ermittelt wegen schwerer Brandstiftung, sie sucht Zeugen: Wer hat die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen an der Kirche aufgefallen? Hinweise bitte unter Tel.: (06441) 9180 an die Polizei Wetzlar.

Wetzlar-Niedergirmes: Container brennt -

Wegen eines Containerbrandes rückte am Samstagabend (28.12.2019) die Niedergirmeser Feuerwehr in die Straße "Siechhof" aus. Um viertel vor Elf entdeckten Zeugen Qualm aus einem Altkleidercontainer aufsteigen. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, ein angrenzender Container wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen war kurz vor der Entdeckung des Brandes eine Gruppe Jugendlicher aufgefallen. Die waren nach der Explosion eines Feuerwerkskörpers weggerannt. Die Polizei schließt derzeit nicht aus, dass der Böller im Container explodierte und in der Folge die Kleidung in Brand geriet. Angaben zur Schadenshöhe können noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Jugendlichen erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Rotlicht übersehen -

Nach einem Frontalcrash an der Einmündung der Ernst-Leitz-Straße zum Karl-Kellner-Ring musste einer der Beteiligten mit leichten Verletzungen im Wetzlarer Krankenhaus behandelt werden. Der Verletzte war am Sonntagfrüh (29.12.2019), gegen 10.00 Uhr mit seinem Opel Astra von der Innenstadt in Richtung Bergstraße unterwegs. Aufgrund der tief stehenden Sonne übersah der 81-Jährige das Rotlicht der Ampel und prallte gegen einen in Richtung Ernst-Leitzstraße abbiegenden Skoda. Der 83-jährige Skodafahrer aus Wetzlarer und seine 84-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm den Transport des Wetzlarers ins Krankenhaus. Die Schäden an beiden Fahrzeugen summieren sich auf mindestens 18.000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

Wetzlar: Motorrad gestohlen -

Nachdem Unbekannte aus dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der Hintergasse ein Motorrad mitgehen ließen, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Der Besitzer der dunkelblauen Honda "CM400" entdeckte am Freitag (27.12.2019), gegen 11.10 Uhr, dass die Maschine verschwunden war. Die Täter hatte das Lenkerschloss geknackt und waren anschließend mit dem rund 1.600 Euro teuren Gefährt geflohen. Hinweise zum Verbleib der Honda oder zu den Dieben nehmen die Wetzlarer Ermittler unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Dalheim: Brand an Eichendorff-Schule -

Auf dem Schulhof der Eichendorff-Schule brannte in der zurückliegenden Woche eine blaue Mülltonne nieder. Im Zeitraum vom 23.12.2019 bis zum Morgen des 27.12.2019 steckten die Täter die Papiertonne in Brand. Das Feuer erlosch von alleine, die Feuerwehr war nicht im Einsatz. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Schmuckdiebe scheitern -

Auf Schmuck und Uhren hatten es unbekannte Einbrecher über die Weihnachtsfeiertage abgesehen. Die Täter versuchten vergeblich die Scheibe eines Juweliers auf dem Marktplatz einzuschlagen. Die Scheibe riss, allerdings machten die Diebe keine Beute. Die Reparatur des Einbruchschadens wird mindestens 300 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen dem 24.12.2019 und dem 27.12.2019 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

