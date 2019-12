Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Ein Dankeschön, das die Wetzlarer Polizei gerne entgegennimmt

Dillenburg (ots)

Polizistinnen und Polizisten sind es in ihrem Arbeitsalltag gewohnt Entscheidungen für die Sicherheit und Ordnung der Bürgerinnen und Bürger zu treffen. Dass diese Entscheidungen nicht immer auf Gegenliebe treffen, liegt in der Natur der Sache: Diejenigen, die gemaßregelt werden müssen, sehen in den Kolleginnen und Kollegen nicht unbedingt den "Freund und Helfer".

Ein besonderes Dankeschön nahmen die Polizistinnen und Polizisten der Wetzlarer Polizeistation am Freitag vergangener Woche von einer Schulklasse der Käthe-Kollwitz-Schule entgegen.

Zwölf Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 10 statteten gemeinsam mit ihrer Lehrerein, Frau Schmidt, der Wetzlarer Wache einen Besuch ab. Im Gepäck einige kleine Süßigkeiten und ein Schreiben: In wenigen, aber berührenden Sätzen dankten die Jugendlichen "ihren" Alltagshelden, die sich immer wieder aufs Neue den Herausforderungen ihres verantwortungsvollen Berufes stellten, um ein friedliches Miteinander zu ermöglichen.

Guido Rehr, Pressesprecher

