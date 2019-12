Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Brandstifter gesucht

Unfallfahrer flüchtet

Einbruch in Apotheke

Kontrolle fördert Drogen hervor

Handy gestohlen

Dillenburg (ots)

Dillenburg- Niederscheld: Brandstifter gesucht

Am Donnerstag (19.12.2019), zwischen 19:30 Uhr und 20:35 Uhr ging ein schwarzer Subaru Forester in Flammen auf. Nach derzeitigen Ermittlungstand geht die Polizei von Brandstiftung aus. Der Pkw parkte auf einem Feldweg in der Verlängerung der Straße "Lützelbach". Der Schaden wird mit 20.000 beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Hohenahr-Hohensolms - Unfallfahrer flüchtet

Gestern (19.12.2019), zwischen 09:40 Uhr und 10:15 Uhr parkte der Fahrer eines Skoda Octavia in der Straße "Berggärten". Vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchierte ein unbekannter Unfallfahrer den schwarzen Skoda am Kotflügel und der Stoßstange hinten rechts und hinterließ einen Schaden von 800 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach einem VW T5 mit offenbar GI-Kennzeichen. Der Bus soll im unteren Bereich grün und im oberen Bereich weiß lackiert sein. Auf der Rückseite des T5 befindet sich ein Aufkleber mit dem Namen "Paul". Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Lahnau- Waldgirmes: Einbruch in Apotheke / Kontrolle fördert Drogen hervor

Am Freitag (20.12.2019) brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Naunheimer Straße ein. Die Einbrecher zertrümmerten gegen 03:00 Uhr eine Scheibe und drangen in das Gebäude ein. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei. Offenbar hatten es die Einbrecher auf Bargeld und Medikamente abgesehen. Die Einbrecher flüchteten vom Tatort. Zum Sachschaden und zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Während der Fahndungsmaßnahmen kontrollierten die Beamten einen 27-Jährigen. Bei der Durchsuchung des mitgeführten Rucksacks stellten die Polizisten rund 95 Gramm Marihuana und über 600 Euro Bargeld sicher. Ein Staatsanwalt ordnete die Durchsuchung der Wohnung an. Gegen den Mann ermittelt die Wetzlarer Polizei nun wegen dem Illegalen Handel mit Betäubungsmitteln. Ob der 27-Jährige mit dem Einbruch in Verbindung steht, wird derzeit noch ermittelt. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Apotheke und in Richtung des Gewerbegebietes in Niedergrimes gesehen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar - Handy gestohlen

Offenbar an der Bushaltestelle am Krankenhaus in der Forsthausstraße griff der unbekannte Dieb in die Handtasche 24-Jährigen, während diese um 15:00 Uhr auf den Bus wartetet. Nachdem die aus Wetzlar stammende Frau ihr Handy in die mitgeführte Tasche gesteckt hatte, bemerkte sie gegen 18.00 Uhr, dass ihr Mobiltelefon fehlt. Der Schaden wird mit 500 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

