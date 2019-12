Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Heizlüfter brennt, eine Person leicht verletzt

Mountainbike gestohlen

Toyota zerkratzt

Dillenburg (ots)

Dillenburg-Nanzenbach -Heizlüfter brennt, eine Person leicht verletzt

Heute Vormittag (18.12.2019) rückte die Dillenburger Feuerwehr zu einem Brand in Nanzenbach aus. Gegen 10:45 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Zeuge den Notruf. Rauch drang aus einem Fenster des Einfamilienhauses in der Hauptstraße. Die 83-jährige Hausbesitzerin konnte sich alleine aus dem Rauch retten. Offenbar war im Badezimmer ein Heizlüfter in Brand geraten. Die Rettungskräfte brachten das Feuer schnell unter Kontrolle. Es entstand kein Gebäudeschaden. Die 83-Jährige wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Wetzlar- Mountainbike gestohlen

Ein unbekannter Dieb machte sich gestern (17.12.2019) zwischen 10:45 Uhr und 10:50 Uhr an einem angeketteten E-Bike in der Brückenstraße zu schaffen. Der dreiste Dieb knackte das Fahrradschloss und machte sich mit dem rund 1.600 Euro teuren, grau-roten Liqrock aus dem Staub. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar -Toyota zerkratzt

2.000 Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter in der Nacht von Montag (16.12.2019) auf Dienstag (17.12.2019) an einem Toyota Hilux. Das Auto parkte auf einem privaten Abstellplatz in der Garbenheimer Straße. Zwischen 20:30 Uhr und 06:30 Uhr zerkratzte er mit einem spitzen Gegenstand die komplette linke Fahrzeugseite und die Motorhaube. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

