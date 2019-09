Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Motorroller-Fahrer leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, fuhr ein 27-jährigen Autofahrer aus Bottrop auf der Kaulbachstraße entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung. Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus Bottrop bog von der Prosperstraße in die Kaulbachstraße ein. Hier kam ihm der Autofahrer entgegen. Der Rollerfahrer bremste stark ab, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei stürzte der 17-Jährige und verletzte sich leicht. Er wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. An dem Roller entstand 1.500 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Recklinghausen

Pressestelle

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell