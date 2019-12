Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Dillenburg- Tankstelle überfallen, Täter flüchtet mit Beute

Dillenburg (ots)

Gestern Abend (17.12.2019), um 20:05 Uhr betrat ein junger Mann den Verkaufsraum der Tankstelle in der Frankfurter Straße. Er bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und forderte in gebrochenem Deutsch die Tageseinnahmen. Er raubte Geldscheine in noch nicht bekannter Höhe. Die Tankstellenmitarbeiterin blieb unverletzt. Der unbekannte Räuber flüchtete in Richtung Hofgarten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wem ist gestern Abend gegen 20:00 Uhr ein junger Mann mit schwarzem Rucksack mit der Aufschrift "Snipes" aufgefallen.? Der südländisch aussehende Räuber soll etwa 25-30 Jahre alt sein, er ist schlank und trägt einen Oberlippenbart. Bekleidet war er mit einer weißen Basecap, schwarzer Trainingshose, offenbar der Marke "adidas", blauer Jacke und hellen Sportschuhen. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

