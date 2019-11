Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Wohnung

Sundern (ots)

Am 09.11.2019, in der Zeit zwischen 15:00 und 18:15 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus an der Straße "Kaiserhöhe" ein. Der oder die Täter verschafften sich Zugang zu einer Wohnung im Hochparterre, indem sie ein auf der rückwärtigen Seite gelegenes Fenster aufhebelten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen; Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02933-90200 zu melden. (Ho)

