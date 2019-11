Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Bestwig Velmede (ots)

Am Samstag, dem 09.11.2019, gegen 22:50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer die L743 von Meschede kommend in Richtung Bestwig. In Velmede wollte er nach links auf den Autobahnzubringer abbiegen. Hierbei missachtete er den Vorrang einer entgegenkommenden Pkw-Fahrerin, die den Einmündungsbereich geradeaus in Fahrtrichtung Meschede passieren wollte. Bei dem Unfall wurden der Unfallverursacher, seine 23-jährige Beifahrerin und die 22-jährige Fahrerin des anderen Pkw schwer verletzt. Es entstand Sachschaden von insgesamt ca. 9000,00 Euro. Der Einmündungsbereich musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden. (Ho)

