Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: in Shisha-Bar eingebrochen

Heckscheibe eingeschlagen

Dillenburg (ots)

Eschenburg-Eiershausen - in Shisha-Bar eingebrochen

In der Nacht zu heute (19.12.2019) brachen Unbekannte in die Shisha-Bar in der Eiershäuser Straße ein. Sie hebelten ein Fenster auf und gelangten in die Gaststätte. Die unbekannten Diebe brachen einen Spielautomaten auf. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die Gauner um 03:45 Uhr und informierte die Polizei. Die dreisten Diebe flüchteten. Über die Höhe des verursachten Schadens, sowie über mögliches Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar-Dutenhofen - Heckscheibe eingeschlagen

400 Euro Schaden hinterließen Unbekannte an einem grünen VW. Gestern Vormittag (18.12.2019), zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr stand der VW Passat auf dem Parkplatz der Sporthalle in der Wingertenstraße. Die Vandalen zertrümmerten die Heckscheibe des Autos und flüchteten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

