Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei verhindert gewaltsame Auseinandersetzung

Oranienburg (ots)

Bundespolizisten konnten am Wochenende eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in letzter Minute verhindern.

Samstag, gegen 21:30 Uhr warf ein Mann auf dem S-Bahnhof Oranienburg eine Glasflasche in Richtung einer dreiköpfigen Personengruppe, die auf dem Bahnsteig stand. Die Flasche zerbrach am Boden, ohne jemanden zu treffen. Alle Beteiligten gerieten in eine verbale Auseinandersetzung, die drohte zu eskalieren, als die Gruppe auf den Mann losgehen wollte. Alarmierte Bundespolizisten konnten dies verhindern. Verletzt wurde niemand.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung gegen den 31-jährigen Syrer ein. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß gesetzt.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeidirektion Berlin

- Pressestelle -

Schnellerstraße 139 A/ 140

12439 Berlin



Telefon: 030 91144 4050

Mobil: 0175 90 23 729

Fax: 030 91144-4049

E-Mail: presse.berlin@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell