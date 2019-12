Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Raub auf Spielhalle scheitert - Einbrüche in Haiger, Werdorf und Hermannstein - Smart und Q7 beschädigt - Drogenfahrer erwischt - Hubschrauberbesatzung findet Vermisste - Unfallflucht -

Dillenburg (ots)

Solms-Burgsolms: Duo überfällt Spielothek / Polizei bittet um Mithilfe -

Heute in den frühen Morgenstunden (23.12.2019) überfielen zwei Männer die Spielothek in der Brückenstraße. Gegen 02.50 Uhr betrat das maskierte Duo die Spielhalle und rief "Überfall". Die Mitarbeiterin flüchtete sofort in einen anderen Bereich der Spielothek, in dem sich sechs Kunden aufhielten, gemeinsam rannten sie aus dem Gebäude. Die Zeugen vernahmen zwei Knalle. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter mit einer Waffe schossen. Letztlich nahmen auch die beiden Räuber Reißaus. Beute machten sie nicht. Die 22-jährige Mitarbeiterin kam mit dem Schrecken davon. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung.

Einer der Täter war ca. 180 cm groß und sprach mit türkischem Akzent. Er trug eine helle Jacke und hatte sich die Kapuze über den Kopf gezogen. Zudem verdeckte er sein Gesicht mit einem Schal. Sein Komplize kann nicht näher beschrieben werden.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die Überfall heute Morgen gegen 02.50 Uhr in der Brückenstraße noch beobachtet? - Wem sind die beiden Räuber vorher oder später auf der Flucht aufgefallen? - Wer kann sonst Angaben zur Identität der beiden Männer machen?

Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: Wohnungseinbruch -

Im Zeitraum vom 07.12.2019 bis zum 22.12.2019 stiegen Diebe in ein Einfamilienhaus im Lilienweg ein. Sie schoben einen Rollladen hoch und hebelten ein Fenster auf. Derzeit ist das Haus nicht bewohnt - ob die Täter Beute machten, kann momentan nicht gesagt werden. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe im genannten Zeitraum beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge im Lilienweg aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Bicken: Heckscheibe eingeschlagen -

Auf rund 500 Euro summiert sich der Schaden, den ein Unbekannter an einem weißen Smart zurückließ. Der Zweisitzer parkte von Samstagabend (21.12.2019), gegen 22.50 Uhr bis Sonntagmorgen (22.12.2019), gegen 09.00 Uhr in der Straße "Am Weinberg". Der Täter schlug die Heckscheibe des Wagens ein. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Werdorf: Wohnungseinbruch -

Im Sonnenweg trieben am Freitag (20.12.2019) Einbrecher ihr Unwesen. Zwischen 15.00 Uhr und 19.30 Uhr verschafften sich die Täter über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus. Sie durchwühlten sämtliche Räume und ließen Schmuck von noch nicht bekanntem Wert mitgehen. Die Schäden an der Tür beziffert die Polizei auf rund 500 Euro. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Hermannstein: Fenster halten -

Keinen Erfolg hatten Einbrecher bei ihrem Versuch in ein Einfamilienhaus in der Friedenstraße einzudringen. Sie scheiterten an zwei Fenster und schafften es nicht diese aufzuhebeln. Zurück blieben Schäden in Höhe von ca. 800 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Samstagabend (21.12.2019) und Sonntagmorgen (22.12.2019) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Drogenfahrt -

Wetzlarer Polizisten zogen am frühen Samstagmorgen (21.12.2019) einen unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer aus dem Verkehr. Die Ordnungshüter stoppten den 31-jährigen Wetzlarer gegen 03.55 Uhr in der Kalsmuntstraße. Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen und durfte anschließend die Polizeistation wieder verlassen.

Hüttenberg-Reiskirchen: Hubschrauberbesatzung findet Vermisste -

Eine Vermisstensuchte heute Morgen (23.12.2019) bei Reiskirchen machte den Einsatz eines Polizeihubschraubers notwendig. Gegen 05.30 Uhr meldeten Angehörige ihre an Demenz erkrankte Mutter als vermisst. Die Dame war lediglich mit einem Nachthemd, einer Hose und Schuhen bekleidet. Die Rettungsleitstelle alarmierte Feuerwehrkräfte aus Reiskirchen, Volpertshausen und Weidenhausen, die die Suche vom Ortskern ausgehend übernahmen. Ab 07.00 Uhr war der Hubschrauber der Hessischen Polizei im Einsatz und entdeckte die Frau etwa eine halbe Stunde später auf einem Feld liegend. Eine Streifenwagenbesatzung nahm die geschwächte und unterkühlte Frau in ihre Obhut und übergab sie zu einer ersten Untersuchung an einen Notarzt. Anschließend ging es mit einem Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus.

Solms-Niederbiel: Lack zerkratzt -

Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den ein Unbekannter an einem schwarzen Audi zurückließ. Der Q7 mit Zulassung in Trier (TR-Kennzeichen) parkte in der Nacht von Freitag (20.12.2019) auf Samstag (21.12.2019) in der Westerwaldstraße, in Höhe der Hausnummer 14. Hinweise zu dem unbekannten Täter nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Schöffengrund-Niederquembach: Autofahrer setzt fatale Kettenreaktion in Gang / Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht -

Nach einem Zusammenstoß am Samstagmorgen (21.12.2019) auf der Landstraße zwischen Nieder- und Oberquembach, fahndet die Wetzlarer Polizei nach einem flüchtigen Unfallfahrer. Gegen 08.35 Uhr war der von Oberquembach in Richtung Niederquembach unterwegs. In einer Kurve geriet er in den Gegenverkehr, wo ihm ein 41-jähriger Polofahrer entgegenkam. Der musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, seinerseits in den Gegenverkehr und prallt dort mit einem Golf zusammen. Der Unfallfahrer setzte seine Fahrt in Richtung Oberquembach fort. Der aus Waldsolms stammende Polofahrer und seine 28-jährige Unfallgegnerin im Golf trugen zum Teil schwere Verletzungen davon. Beide mussten mit Rettungswagen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert werden. Die Blechschäden summieren sich auf rund 18.000 Euro. Polo und Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Genauere Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug kann der Waldsolmser nicht machen. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrer nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

