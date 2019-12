Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Maskierte Räuber scheitern - Einbrüche in Haiger, Schönbach, Berghausen und Wetzlar - Autos in Wetzlar, Dillenburg und Kölschhausen beschädigt - Unfallfluchten in Wetzlar und Burgsolms -

Dillenburg (ots)

--

Wetzlar: Raub auf Sportsbar scheitert / Polizei fahndet nach Duo -

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages (25.12.2019) überfielen zwei Unbekannte die Sportsbar in der Kirchstraße. Gegen 20.40 Uhr betrat das maskierte Duo das Wettbüro, wobei einer der Männer einen Teleskopschlagstock zückte und sein Komplize eine Pistole in der Hand hielt. Offensichtlich fühlten sich die beiden von den anwesenden Gästen irritiert und kehrte noch im Eingangsbereich wieder um. Im Außenbereich fiel ein Schuss - ob dieser absichtlich abgegeben wurde oder sich versehentlich löste, ist derzeit nicht bekannt. Die Räuber waren von normaler Statur, trugen dunkle Kleidung und Sturmhauben zur Maskierung. Genauere Angaben zu den Tätern können die Zeugen nicht machen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Überfall am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr, in der Kirchstraße beobachtet? Wem sind zu dieser Zeit die beiden Männer aufgefallen? Wer hat die Räuber nach dem Überfall auf der Flucht beobachtet? Wer kann sonst Angaben zu deren Identität machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger: In Spielhalle eingestiegen -

In der Nacht von Dienstag (24.12.2019) auf Mittwoch (25.12.2019) suchten Einbrecher die Spielhalle in der Bahnhofstraße auf. Gegen 03.35 Uhr lösten die Diebe den Einbruchalarm aus und schafften es bis zum Eintreffen der ersten Funkstreife noch drei Geldspielautomaten aufzubrechen. Sie flohen mit einer noch nicht bekannten Menge an Bargeld. Zurück blieb ein Einbruchschaden von mindestens 5.000 Euro. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen in diesem Zusammenhang am frühen Mittwochmorgen in der Bahnhofstraße Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Dillenburg: Lack zerkratzt -

In der Straße "Untertor", am Hotel "Bartmanns Haus", vergriffen sich Unbekannte an einem schwarzen Audi Q5. Der SUV parkte zwischen Mittwochabend (25.12.2019), gegen 21.30 Uhr und Donnerstagmorgen (26.12.2019), gegen 11.45 Uhr auf einem Parkplatz des Hotels. Die Täter trieben Kratzer in den Lack der hinteren Tür der Beifahrerseite. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn-Schönbach: Wohnungseinbruch -

Ein Einfamilienhaus in der Erdbacher Straße rückte am Heiligen Abend (24.12.2019) in den Fokus unbekannter Einbrecher. Gegen 14.30 Uhr entdeckten Zeugen den Einbruch. Die Diebe hatten sich Zutritt zum Grundstück verschafften und die Haustür aufgehebelt. Im Haus durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ob sich Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Einbruchschäden summieren sich auf rund 800 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Ehringshausen-Kölschhausen: In Reifen gestochen -

Ein neuer Reifen wird für den Besitzer eines grauen Renault fällig, nachdem Unbekannte diesen vermutlich mit einem Messer beschädigt hatten. Der graue Megane Kombi parkte zwischen Mittwoch (25.12.2019), gegen 15.00 Uhr und Donnerstag (26.12.2019), gegen 11.00 Uhr in der Straße "Am Mühlrain", in Höhe der Hausnummer 10. Ein neuer Pneu wird rund 100 Euro kosten. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Aßlar-Berghausen: Einbrecher schlagen an Weihnachten zu -

Im Laufe des zweiten Weihnachtsfeiertages (25.12.2019) machten sie Einbrecher in Berghausen an Einfamilienhäusern zu schaffen. In der Leuner Straße hebelten die Diebe die Terrassentüren zweier Häuser auf. In einem Fall setzten sie einen Bewegungsmelder außer Betrieb. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie in den Anwesen sämtliche Zimmer. Auf die gleiche Art und Weise verschafften sie sich zu einem Einfamilienhaus in der Schulstraße gewaltsam Zutritt. Auch hier suchten sie in Schränken und Kommoden nach Beute. Die Polizei schätzt die Einbruchschäden insgesamt auf mindestens 5.000 Euro. Eine Liste der erbeuteten Wertsachen liegt der Polizei noch nicht vor. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Diebe im Zeitraum von 14.30 Uhr bis etwa 22.00 Uhr in der Leuner Straße oder in der Schulstraße beobachtet? Wem sind in dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern geben? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: An Scheibenwischer vergriffen -

Einen Schaden von rund 100 Euro ließen Vandalen an einem schwarzen Polo zurück. Der VW parkte am Mittwoch (25.12.2019), zwischen 12.30 Uhr und 20.30 Uhr in der Hohen Straße, in Höhe der Hausnummer 27. Die Täter verbogen den Heckscheibenwischer. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Naunheim, Hermannstein und Niedergirmes: In Wohnungen eingedrungen -

Auf Beute aus Häusern in der Straße "Auf dem Görge" und "Im Kleinfeld" sowie im Altvaterweg hatten es Einbrecher am Heiligen Abend (24.12.2019) abgesehen. Zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr hebelten die Täter Fenster auf und stiegen ein. Im Fall des Einbruchs in der Straße "Auf dem Görge" scheiterten die Hebelversuche und die Täter flohen ohne einzusteigen. Aus den Anwesen "Im Kleinfeld" und im Altvaterweg erbeuteten die Diebe Schmuck, Bargeld sowie ein Handy von noch nicht bekanntem Wert. Die Reparaturkosten aller Einbruchschäden schätzt die Polizei auf rund 1.000 Euro. Hinweise zu den Dieben oder zu Fahrzeugen oder Personen zur genannten Zeit in den Wohngebieten erbitten die Ermittler des Einbruchskommissariates der Kripo Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Benz zerkratzt -

Am Mittwochnachmittag (25.12.2019), zwischen 13.00 Uhr und 17.00 Uhr beschädigten Unbekannte einen auf dem Kornmarkt abgestellten Mercedes. Die Täter zerkratzten den Lack des grauen C-Klasse Coupé. Eine neue Lackierung wird rund 800 Euro kosten. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Trio beschädigt Benz und klaut Bargeld -

Bei der Ermittlung von drei Vandalen bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Am frühen Dienstagmorgen (24.12.2019), gegen 03.30 Uhr schreckte Lärm einen Anwohner der Mozartstraße auf. Als er aus dem Fenster schaute, erkannte er drei Personen, die in Richtung Johann-Sebastian-Bach-Straße wegrannten. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie die Scheiben und Scheinwerfer eines geparkten schwarzen E-Klasse Mercedes einschlugen, alle vier Reifen platt stachen und sich aus der Türablage der Fahrertür Bargeld schnappten. Hinweise zu dem Trio nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Nach Unfallfluchten in Burgsolms und Wetzlar bitten die Ermittler der Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Hinweise zu den flüchtigen Unfallfahrern oder dessen Fahrzeugen nehmen die Polizisten unter Tel.: (06441) 9180 entgegen -

Solms-Burgsolms: Auf rund 1.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden nach einem Unfall in Friedenstraße. Am Freitag vergangener Woche (20.12.2019), zwischen 09.00 Uhr und 10.00 Uhr parkte in Höhe der Hausnummer 4 ein schwarzer dreier BMW. Vermutlich beim Vorbeifahren touchierte der Flüchtige den BMW an der vorderen Stoßstange.

Wetzlar: In der Garbenheimer Straße erwischte es den Besitzer eines roten Seat Ibiza. Der Wagen stand am Fahrbahnrand, in Höhe einer Werkstatt. Auch hier vermuten die Ermittler, dass der flüchtige Unfallfahrer beim Vorbeifahren oder beim Rangieren gegen den vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite prallte und einen Schaden von ca. 500 Euro zurückließ. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich der Unfall im Zeitraum vom 19.12.2019 (Donnerstag), gegen 20.00 Uhr bis Freitag (20.12.2019), gegen 09.00 Uhr zutrug.

Wetzlar: Ein Parkplatzrempler auf der Lahninsel wird den Besitzer eines weißen Golfs etwa 1.400 Euro kosten. Der hatte seinen Wagen zwischen Freitagabend (20.12.2019), gegen 22.00 Uhr und Sonntagnachmittag (22.12.2019), gegen 15.30 Uhr dort abgestellt. Beim Rangieren erwischte der Unfallfahrer die hintere Tür auf der Fahrerseite des VW und hinterließ eine Delle im Blech.

