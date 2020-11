Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - In die Tiefe gestürzt

Gaggenau (ots)

Bei Arbeiten an einem Gerüst stürzte am Montagvormittag ein 53 Jahre alter Mann mehrere Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer. Der Mann war an einer Baustelle in der Waldstraße tätig, als er gegen 9:40 Uhr die Transportketten eines Krans lösen wollte und das Gerüst kippte. Zur medizinischen Versorgung des Mannes waren mehrere Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben sich um die Ermittlungen vor Ort gekümmert.

