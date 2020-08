POL-RZ: Brennende Papiertonnen - Zeugen gesucht

Polizeidirektion Ratzeburg

26. August 2020 | Kreis Stormarn - 23./24.08.2020 - Bad Oldesloe

Am 24.08.2020, zwischen 02:00 Uhr und 04:15 Uhr brannten zwei Papiertonnen / Müllcontainer in der Hamburger Straße in Bad Oldesloe.

Zum einen brannte es auf dem Gelände der Theodor-Mommsen-Schule. Durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte hier der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Neben dem Papiercontainer trugen auch Teile eines Fallrohrs und einer Gebäudewand Schaden davon.

Des Weiteren brannte gegen 04.00 Uhr eine Papiertonne in einem leerstehenden Garagentrakt eines Wohnblocks. Dies wurde unmittelbar nach Ausbruch des Feuers von einem Anwohner bemerkt, der eigenständig die Löscharbeiten durchführte. In diesem Fall blieb der Sachschaden auf die Papiertonne begrenzt.

Die Kriminalpolizei in Bad Oldesloe hat die Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nach Zeugen, die im Bereich der Hamburger Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Oldesloe unter der Telefonnummer 04531/501-0.

