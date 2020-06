Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen zu Gewässerverunreinigung gesucht

Hildesheim (ots)

(DSc) Bockenem; Die Polizei sucht Zeugen zu einer Gewässerverunreinigung in Bockenem. Am 09.06.2020 wurde durch Zeugen gemeldet, dass sich im Ortshäuser Bach, im Bereich der Einmündung zur Nette, eine unbekannte trübe Flüssigkeit befinden würde. Vor Ort bestätigten sich die Angaben, zudem wurde festgestellt, dass auch einige Fische verendet waren. Bei sachdienlichen Hinweisen zu diesem Fall, bitte die Polizei in Bad Salzdetfurth, unter der Rufnummer: 05063/901-0, informieren.

