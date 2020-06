Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - geparkter Pkw beschädigt

Hildesheim (ots)

Sarstedt (jb), In der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr bis Samstag, 14.00 Uhr, wurde in der Heiseder Str. ein geparkter Seat eines Anwohners beschädigt. Da der Pkw mit der beschädigten Fahrzeugseite nah an einer Hecke stand, ist davon auszugehen, dass der Verursacher möglicherweise ein Kind mit einem Spielgerät oder ein Fahrradfahrer war. Der Schaden wird auf 1000EUR geschätzt. Zeugen die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten die Polizei Sarstedt, Tel.: 05066/9850, zu kontaktieren.

