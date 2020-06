Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt, Giesen - Zwei Verkehrteilnehmer bewegen sich fortgesetzt unter Alkoholeinfluss im Straßenverkehr

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Giesen (al) In den Gemeinden haben am vergangenen Wochenende gleich zwei Verkehrsteilnehmer trotz schlechter Erfahrung beim alkoholisierten Fahren von Fahrzeugen ihre Trunkenheitsfahrten im Straßenverkehr fortgesetzt. Ein 36-jähriger Giesener ist betrunken mit einem sogenannten Einachsschlepper gefahren. In einer Kurve ist er von seinem Gefährt gefallen und verletzt sich im Gesicht. Das hat ihn scheinbar nicht davon abgehalten wieder aufzusteigen und seine Fahrt fortzusetzen, um einige Meter später mit dem Gefährt umzukippen und darunter eingeklemmt zu werden. Hilfsbereite Verkehrsteilnehmer und die alarmierte Polizei konnten den leichtverletzten Fahrer befreien. Ein weiterer, 55-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Barnten kommt mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und beschädigt zwei Straßenschilder. Das Fahrzeug steckt im Grünstreifen fest. Der Unfallverursacher wird von einem anderen Fahrzeug von der Unfallstelle weggebracht. Zeugen beobachten und melden das Geschehen der Polizei. Während die Polizei an der Unfallstelle ermittelt, kommt er mit einem Lkw zurück, um den Pkw zu bergen. Die eingesetzten Beamten stellen auch bei ihm eine Beeinflussung durch Alkohol fest. Beiden Verkehrsteilnehmern erwarten entsprechende Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell