Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Freden Feuerwehreinsatz in Freden

Hildesheim (ots)

Freden Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Samstag, 06.06.2020, gegen 09.15 Uhr, in 31084 Freden, Bachstraße. Offensichtlich aufgrund eines technischen Defekts war in einem Anbau des Hotels Steinhoff ein Wäschetrockner in Brand geraten. Die Fredener Feuerwehr rückte mit mehr als 40 Einsatzkräften aus, da das genaue Ausmaß des Feuers zunächst nicht genau bekannt war. Die Brandentdeckerin, eine 37-jährige Fredenerin, erlitt einen Schock und musste ärztlich versorgt werden. Zu einem größeren Schaden kam es allerdings nicht. Aufgrund der Vielzahl der Einsatzfahrzeuge war die Bachstraße kurzfristig voll gesperrt. Der Fahrzeugverkehr wurd innerörtlich umgeleitet./tsc

