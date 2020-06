Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Zeugenaufruf zu Vandalismus an Pkw

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Am Teinkamp (al) Am Abend des 06.06.20 gegen 21 Uhr parkt ein Kleingartenpächter aus Langenhagen seinen Skoda Superb am Straßenrand in der Sackgasse und verbringt die Nacht auf seiner Parzelle. Als er am folgenden Morgen gegen 11 Uhr zurück zu seinem Pkw kommt, muss er feststellen, dass augenscheinlich mutwillig eine Beule in seine Kofferraumklappe getreten, ein Rücklicht zerschlagen und der Lack zerkratzt wurde. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf ca. 1000 EUR. Während seines Aufenthalts habe er wahrnehmen können, dass in einem anderen Garten eine Party stattgefunden habe. Es ist nicht auszuschließen, dass ein betrunkener Gast der Party den Schaden verursacht hat. Wer sein Gewissen bereinigen möchte oder sonst Hinweise auf einen möglichen Täter geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Polizeikommissariat Sarstedt



Telefon: 05066 / 985-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell