Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Mann muss in Zelle ausnüchtern

Germersheim (ots)

In einer Gewahrsamszelle musste ein 29 -jähriger Mann aus Germersheim von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen übernachten. Ein Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes war am Mittwoch gegen 20.30 Uhr auf den Mann aufmerksam geworden, als dieser tanzend auf dem Parkplatz stand und Selbstgespräche führte. Der Mann war so stark alkoholisiert, dass er letztlich durch die hinzugerufenen Polizeibeamten in Gewahrsam genommen werden musste. Die Durchführung eines Atemalkoholtest war dem Mann nicht möglich.

