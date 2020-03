Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Aufgebrochener Pkw

Am Sonntag war ein Langfinger auf einem Parkplatz in Ulm unterwegs.

Ulm (ots)

Zwischen 16.30 Uhr und Mitternacht machte sich ein Unbekannter an einem Peugeot auf einem Parkplatz in der Schillerstraße zu schaffen. Nachdem der Täter eine Autoscheibe des verschlossenen Autos ausgebaut hatte, gelangte er in den Wagen. Anschließend durchsuchte er den Innenraum nach Brauchbarem. Der Unbekannte nahm schließlich zwei Schachteln Zigaretten mit, die auf dem Beifahrersitz lagen. Die Polizei (0731 188-3300) ermittelt.

Tipp der Polizei: Diebe haben es nicht es nicht nur auf Navigationsgeräte und Radios abgesehen. Auch Taschen und andere Dinge, womöglich sogar Zigaretten, locken sie an. Lassen Sie keine Wertsachen und Taschen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

