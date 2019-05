Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots)

Unfall unter Alkoholeinfluss

Ein 32-Jähriger fuhr am Freitag gegen 22:45 Uhr mit seinem 3er BMW vom Neuwerk kommend auf der Oberlohnstraße in Richtung Max-Stromeyer-Straße. Am dortigen Kreisverkehr kollidierte das linke Vorderrad mit dem Bordstein, wodurch dieses samt Stoßdämpfer abgerissen wurde und an der Unfallstelle zurückblieb. Der Fahrer setzte seine Fahrt unter Funkenschlag zu seiner ca. 500 Meter entfernt gelegenen Wohnung fort und stellte das Fahrtzeug dort ab. Der Fahrer konnte kurze Zeit später im weiteren Umfeld festgenommen werden. Da sich der Hinweis auf alkoholische Beeinflussung ergab wurde eine Blutentnahme entnommen. Zudem dürfte der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis gewesen sein.

Stockach

Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung im Straßenverkehr kam es am Freitag gegen 12:40 Uhr im Kreuzungsbereich Goethestraße / Heinrich-Fahr-Straße (Schießer-Kreuzung). Die Geschädigten mussten verkehrsbedingt mit ihrem PKW anhalten, was einen dahinter fahrenden Mann dazu veranlasste zunächst zu hupen. Anschließend stieg dieser Mann aus, ging zur Fahrerseite, versuchte zunächst den 21-jährigen Fahrer durch das offene Fenster aus dem Fahrzeug zu zerren und schlug zudem auf diesen ein. Als der 59-jährige Beifahrer das Fahrzeug verließ um einzuschreiten, wurde auch dieser vom Tatverdächtigen geschlagen. Durch das verbale Einschreiten eines unbekannten Verkehrsteilnehmers begab sich der Tatverdächtige anschließend wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Dieser wurde wie folgt beschrieben: ca. 50 Jahre alt, 180 cm groß, normale bis kräftige Statur, kurze blonde Haare. Er soll mit einem dunkelblauen VW, evtl. SUV oder Kastenwagen, unterwegs gewesen sein. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 93910, zu melden.

