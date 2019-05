Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots)

Sigmaringendorf

Wucher

Die 60-jährige Eigentümerin eines Privatgrundstücks wurde in einer Tageszeitung auf eine Reinigungsfirma aufmerksam, die die Reinigung von Pflasterbelägen anbot. Nachdem sie gegenüber der Firma ihr Interesse bekundet hatte, kamen zwei Mitarbeiter der Firma, die nach einer dreistündigen Reinigungsleistung über etwa 70 Quadratmeter Pflastersteine eine Geldforderung über 2.600 Euro per EC-Cash abrechneten. Nicht ausgeführt wurde eine vorher vereinbarte Imprägnierung der Fläche und eine Verfugung mit Kunstharz. Etwa 10 Prozent der abgerechneten Rechnungssumme wären bei der letztlich erbrachten Leistung als angemessen zu betrachten. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verdacht des Wuchers.

Krauchenwies

Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Infolge Unaufmerksamkeit verursachte der 55-jährige Lenker eines Dacia am Donnerstagvormittag gegen 08.30 Uhr an der Einmündung der Bittelschiesser Straße in die Hauptstraße einen Auffahrunfall. Die vorausfahrende 53-jährige Lenkerin eines Suzuki erlitt in Folge des Aufpralls leichte Verletzungen an der Halswirbelsäule und an einem Handgelenk. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der Landesstraße 456 bei Weihwang ereignete. Der 64-jährige Lenker eines Volkswagens befuhr die Landesstraße aus Richtung Pfullendorf in Richtung Krauchenwies und setzte wegen eines mit langsamerer Geschwindigkeit vorausfahrenden landwirtschaftlichen Gespanns zum Überholen an. Hierbei übersah er, dass er selbst bereits durch den 38-jährigen Lenker eines Audi überholt wurde, wodurch es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Die 47-jährige Lenkerin eines Kleintransporters befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 17.00 Uhr die Kreisstraße 8241 aus Richtung Pfullendorf in Richtung Krauchenwies. Bei Schwäblishausen überholte sie einen Lkw und übersah, dass der 55-jährige Lenker dieses Fahrzeugs bereits vor dem Überholvorgang den Fahrtrichtungsanzeiger nach links gesetzt hatte, um nach links abzubiegen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von über 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Pfullendorf

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Der 18-jährige Lenker eines Volkswagens händigte am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Bodenseestraße den kontrollierenden Polizeibeamten einen Führerschein aus, den er gegenüber der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde als verloren gemeldet hatte. Die Überprüfung führte zum Ergebnis, dass dem 19-Jährigen die Fahrerlaubnis entzogen worden war, weshalb ihm eine Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Meßkirch

Verkehrsunfall unter Alkohol

Ein nächtlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagabend gegen 23.45 Uhr auf dem Parkplatz Hölzle an der Bundesstraße 311 aus Richtung Meßkirch in Richtung Tuttlingen. Der 57-jährige Lenker eines Sattelzuges fuhr auf dem Parkplatz wenige Meter rückwärts und stieß gegen eine hinter ihm parkende Sattelzugmaschine, an der zwei Scheinwerfergläser beschädigt wurden. Bei der Unfallaufnahme wurde beim Unfallverursacher eine deutliche Alkoholisierung festgestellt, weshalb dem Verantwortlichen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde.

Schwenningen

Verkehrsunfall mit verletzter Tretrollerfahrerin

Die 27-jährige Lenkerin eines Tretrollers fuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf einer abschüssigen Straße im Wohngebiet Laubühl und stürzte bei zunehmender Geschwindigkeit auf Grund eines Fahrfehlers auf die Straße. Hierbei zog sie sich Prellungen, Schürfwunden und eine Fraktur an einem Arm zu. Die 27-Jährige wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert, wo sie stationär aufgenommen werden musste.

Bad Saulgau

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Der 58-jährige Lenker eines Fahrrades fuhr am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr über den Festplatz und stürzte nach einem missglückten Bremsmanöver, das auf Grund der Unachtsamkeit des 35-jährigen Lenkers eines Audis erforderlich war. Der 35-Jährige war mit seinem Audi von einem Stellplatz, an dem er geparkt hatte, losgefahren, ohne auf den herannahenden Fahrradfahrer zu achten. Beim Sturz mit dem Fahrrad zog sich der 58-Jährige leichte Verletzungen zu.

Ostrach

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der Kreuzung Auenstraße / Kirchgasse ereignete. Der 18-jährige Lenker eines VW Golf befuhr die Kirchgasse und bog nach links in die Auenstraße ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des auf der bevorrechtigten Auenstraße fahrenden, 56-jährigen Lenkers eines VW Touran. Verletzt wurde niemand.

Meßkirch - Sauldorf

Handy am Steuer

Nicht unter der Einwirkung von Alkohol oder Drogen stand die 31-jährige Lenkerin eines Ford, die am heutigen Freitagvormittag gegen 08.30 Uhr auf der Bundesstraße 313 von Meßkirch in Richtung Krumbach einer Zivilstreife der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen durch ihre unsichere und auffällige Fahrweise auffiel. Der Pkw der 31-Jährigen geriet mehrfach über die Mittelmarkierung. Als die Lenkerin des Ford vor der erforderlichen Verkehrskontrolle durch das Zivilfahrzeug der Polizei überholt wurde, war für die Beamten ersichtlich, dass die Betätigung eines Mobiltelefons der Grund für die unsichere Fahrweise war, was ein Bußgeldverfahren bei der zuständigen Bußgeldbehörde nach sich zieht.

Meßkirch

Unzureichende Ladungssicherung

Der 57-jährige Lenker eines Lkw befuhr am Donnerstagnachmittag gegen 15.15 Uhr die Bundesstraße 313 aus Richtung Meßkirch in Richtung Sigmaringen. Auf Höhe Rohrdorf wurde er durch eine Streifenwagenbesatzung der Verkehrspolizei Sigmaringen einer Kontrolle unterzogen. Es wurde festgestellt, dass der Lkw für den Transport eines auf der Ladefläche stehenden Minibaggers mit einem Gewicht von 3,3 Tonnen wegen fehlender Sicherungsmöglichkeit völlig ungeeignet war, weshalb eine Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den Verantwortlichen folgt ein Bußgeldverfahren.

