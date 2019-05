Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Defekte Gassetagenheizung löst größeren Einsatz aus

Konstanz/ Sigmaringendorf (ots)

Am frühen Abend des heutigen Tages konnten Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Weißhanstraße in Sigmaringendorf, einen seltsamen Verbrennungsgeruch in ihrer Wohnung wahrnehmen. Bei der Überprüfung der Gastherme konnte durch das junge Elternpaar ein Defekt festgestellt werden, so dass anfänglich von einem Gasaustritt ausgegangen werden musste. Die Ruförtlichkeit wurde durch die Feuerwehren Sigmaringendorf und Sigmaringen, als auch durch den Kreisbrandmeister vom Dienst mit insgesamt 29 Männer und Frauen aufgesucht. Zusätzlich wurden zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes und die Polizei vor Ort aufgeboten.

Abschließend wurde nach derzeitigem Stand der Ermittlungen, durch einen hinzugerufenen Techniker des Energieversorgers festgestellt, dass es zu keinem Gasaustritt gekommen war, sondern lediglich ein Problem in der Verbrennung stattgefunden hatte, welchen den seltsamen Geruch hervorbrachte. Die beiden 20-jährigen Bewohner und das Kind wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung mit dem Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung in ein Klinikum verbracht.

Die übrigen Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden sicherheitshalber ebenfalls einer Überprüfung durch den Techniker, mit negativem Ergebnis, unterzogen.

