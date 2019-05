POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Polizeipräsidium Konstanz

Konstanz

Pkw prallt gegen Fahrradfahrer

Leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Fahrradfahrer am Mittwoch gegen 16.15 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Reichenaustraße. Eine unbekannte Autofahrerin bog von der Rudolf-Diesel-Straße bei grüner Ampelschaltung nach rechts in die Reichenaustraße ab. Hierbei übersah sie den an der ebenfalls grünen Fußgängerampel querenden Radfahrer und erfasste diesen mit ihrem Pkw, woraufhin der 22-Jährige stürzte. Nach der Kollision stieg die unbekannte Autofahrerin aus und erkundigte sich bei dem Gestürzten, ob alles in Ordnung sei. Nachdem der junge Mann angab, dass er nicht verletzt sei, fuhren beide Unfallbeteiligten weiter, ohne die Personalien auszutauschen. Erst im Nachhinein spürte der Radfahrer Schmerzen im Handgelenk und im Rücken. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben zur Verursacherin geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu informieren.

Konstanz

Geparkter Lkw beschädigt

Vermutlich beim Rangieren ist ein unbekannter Lkw-Lenker am Donnerstagmorgen gegen 10.30 Uhr gegen die Front eines auf dem Parkplatz "Klein Venedig" abgestellten Kleintransporter geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, entgegen.

Konstanz

Pedelec-Fahrerin stürzt

Schwer verletzt wurde eine 59-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 17.45 Uhr in der Mainaustraße. Zusammen mit ihrem Begleiter war sie stadteinwärts unterwegs, als sie alleinbeteiligt stürzte. Durch den Sturz zog sich die 59-Jährige schwere Kopfverletzungen zu und musste nach einer notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus gebracht werden. Einen Fahrradhelm trug die Frau zum Unfallzeitpunkt nicht.

Allensbach

Frontalzusammenstoß

Vier leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 25.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr auf der K 7162. Eine 38-jährige Pkw-Lenkerin befuhr die Kreisstraße von Allensbach in Richtung Dettingen, als sie in einer Rechtskurve vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur geriet und gegen das Fahrzeug einer entgegenkommenden 21-jährigen Frau prallte. Alle Insassen in deren Pkw sowie die 38-Jährige wurden bei der Kollision leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Beide nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten von Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Radolfzell

Fahrradfahrer stürzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 54-jähriger Mountainbike-Fahrer am Donnerstag gegen 14.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall auf der K 6100 ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann befuhr die Kreisstraße aus Liggeringen kommend in Richtung Bodman, als er aus bislang unbekannter Ursache ins Rutschen geriet und infolgedessen stürzte. Hierbei zog er sich mehrere Verletzungen am Bein und im Gesicht zu. Zum Unfallzeitpunkt trug der Mann einen Fahrradhelm.

Radolfzell

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von über 4.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Donnerstagabend gegen 18.30 Uhr an der Kreuzung Höri-/ Kasernenstraße ereignet hat. Ein auf der Höristraße fahrender 76-jähriger Pkw-Lenker wollte die Kreuzung geradeaus überqueren, übersah hierbei eine von rechts kommende, auf der Kasernenstraße befindliche 54-jährige Pkw-Lenkerin und kollidierte mit deren Fahrzeug.

Singen

Verkehrsunfallflucht nach Streifvorgang

Ein unbekannter Fahrzeuglenker streifte am Dienstag zwischen 14.30 Uhr und 17.00 Uhr vermutlich bei der Vorbeifahrt einen in der Steißlinger Straße geparkten Audi. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 3.000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Singen, Tel. 07731/888-0, zu informieren.

Singen

Zu viel Gas gegeben

Am heutigen Freitag gegen 09.45 Uhr wollte ein 90-jähriger Autofahrer in eine der in der Hohenhewenstraße befindlichen Parkbuchten einparken. Dies missglückte und der Pkw kollidierte mit der Fensterscheibe eines Lebensmittelgeschäftes, welche leicht beschädigt wurde. Durch den Anstoß fiel ferner ein hinter der Scheibe stehendes Regal mit Flaschen um, wodurch eine 72-jährige Einkaufskundin leicht verletzt wurde. Der genaue Sachschaden konnte bislang nicht beziffert werden.

Gailingen am Hochrhein

Pkw macht sich selbständig

Nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war am Donnerstagmittag, kurz vor 14.00 Uhr, ein in der Waldstraße abgestellter VW. Der Pkw rollte deshalb rückwärts die Waldstraße hinunter, querte die Ramsener Straße und kam schließlich im Vorgarten eines Anwesens zum Stillstand. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro.

Rielasingen - Worblingen

Motorradfahrer prallt gegen Traktor

Schwer verletzt wurde ein 25-jähriger Motorradfahrer am Donnerstagabend gegen 19.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 222. Dieser befuhr die Landesstraße in Richtung Gottmadingen und schloss auf eine Kolonne mit mehreren Fahrzeugen auf, die hinter einer landwirtschaftlichen Zugmaschine fuhren. Der Motorradfahrer überholte anschließend die Fahrzeugschlange. Als der 20-jährige Führer des Traktors nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, prallte der 25-Jährige gegen das linke Vorderrad des Traktors und wurde anschließend über die Motorhaube auf die Straße geschleudert. Schwer verletzt musste der Zweiradfahrer vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An der landwirtschaftlichen Zugmaschine entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro, beim Motorrad wirtschaftlicher Totalschaden.

Bodman-Ludwigshafen

Einbruch in Gaststätte

Über ein Fenster hat sich ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag zwischen 2 Uhr und 4 Uhr gewaltsam Zutritt in eine Gaststätte in der Hauptstraße verschafft. In einem Gastraum wollte er die Geldspielautomaten aufbrechen, wurde jedoch von der zwischenzeitlich ausgelösten Alarmanlage überrascht, so dass er von seinem Vorhaben abließ und wieder über das aufgehebelte Fenster flüchtete. Dennoch dürfte sich der angerichtete Sachschaden auf mehrere hundert Euro belaufen. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Stockach

Körperverletzung

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen von Männern wurde die Polizei am Donnerstagabend gegen 20.30 Uhr in die Bahnhofstraße gerufen. Wie sich herausstellte, waren ein 28-jähriger Mann und ein 36-Jähriger in Streit geraten und hatten sich gegenseitig geschlagen, bevor die stark alkoholisierten Beteiligten von mehreren Personen getrennt wurden. Der 28-Jährige verhielt sich während den polizeilichen Maßnahmen unkooperativ und derart aggressiv, dass er von den Beamten in Gewahrsam genommen werden musste.

Deggelmann, Tel. 07531/995-1014

