POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

-- Weingarten

Verkehrsunfall

Eine leicht verletzte Verkehrsteilnehmerin und ein nicht mehr fahrbereites E-Bike sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 11.30 Uhr an der Einmündung Scherzachstraße / Untere Gerbersteig ereignet hat. Ein 82-jähriger VW- Lenker befuhr die Straße "Untere Gerbersteig" in Richtung Scherzachstraße und übersah beim Einfahren in die Scherzachstraße eine von links kommende vorfahrtsberechtigte 62-jährige E-Bike-Fahrerin. Durch die Kollision stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht.

Fronreute

Betrunkener Radfahrer

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 34-jähriger Radfahrer, der am heutigen Freitag gegen 00.30 Uhr von Beamten des Polizeireviers Weingarten kontrolliert wurde. Der Radfahrer fuhr in Schlangenlinie auf der Kornstraße von Ebenweiler kommend in Richtung Fronreute. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund 1,7 Promille. Die Beamten fuhren mit dem 34-Jährigen in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Wegen einer Trunkenheitsfahrt muss er sich nun verantworten.

Kißlegg

Verkehrsunfall

Rund 6.000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 15.00 Uhr an der Kreuzung Stolzenseeweg / Immenrieder Straße ereignet hat. Ein 59-jähriger VW-Lenker befuhr den Stolzenseeweg, bog links in die Immenrieder Straße ein und übersah hierbei eine vorfahrtsberechtigte von links kommende 79-jährige Skoda-Lenkerin. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Wangen

Betrunkene Autofahrerin

Mit rund 1,6 Promille war am heutigen Freitag gegen 02.45 Uhr eine 72-jährige Autofahrerin in der Leutkircher Straße unterwegs und verursachte beinahe einen Verkehrsunfall. An der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße bog sie nach links ein und missachtete die Vorfahrt eines 50-jährigen Nissan-Fahrers. Weil dieser schnell reagierte und sofort stark abbremste, kam es zu keinem Zusammenstoß. Dem Fahrer fiel auf, dass die Frau ungebremst und in Schlangenlinie weiter fuhr, weshalb er die Polizei verständigte. Nach dem positiv verlaufenden Atemalkoholtest fuhren die Beamten mit der 72-Jährigen in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Im Anschluss der Maßnahmen wurde ihr Führerschein sichergestellt.

Bodnegg

Betrunken Unfall verursacht

Von der Unfallstelle geflüchtet, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von rund 7.000 Euro zu kümmern, ist ein 22-jähriger Autofahrer am heutigen Freitag gegen 01.15 Uhr auf der L 326 zwischen Waldburg und Kofeld. Kurz vor Kofeld fuhr der junge Mann gegen einen am Straßenrand geparkten Tanklastzug. Aufgrund der abgefallenen und an der Unfallstelle zurückgebliebenen Fahrzeugteile konnten die Beamten ermitteln, um was für ein Fahrzeugmodell es sich handelt. Im Rahmen der Fahndung konnte der Pkw in Rotheidlen auf einem Parkplatz mit entsprechenden Unfallschäden festgestellt werden. Kurze Zeit später konnte der verantwortliche Fahrer angetroffen und überprüft werden. Da der junge Mann erheblich unter Alkoholeinfluss stand - ein Atemalkoholtest ergab rund 2,1 Promille - veranlassten die Polizisten bei dem 22-Jährigen in einem Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Aichstetten

Auffahrunfall

Vermutlich aufgrund Unachtsamkeit fuhr ein 75-jähriger Daimler-Benz-Fahrer am Donnerstag gegen 14 Uhr auf der A 96 zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach auf den Daimler-Benz eines 55-Jährigen auf und verursachte Sachschaden von rund 8.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

