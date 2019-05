Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Streitigkeit

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 42 und 30 Jahre alten Männern kam es am frühen Freitagmorgen in einer Bar am Buchhornplatz. Im Verlauf des Gerangels stieß der 42-Jährige den Jüngeren zu Boden und bedrohte ihn anschließend noch mit einem mitgeführten Messer. Durch die alarmierten Streifenwagenbesatzungen konnten die Streithähne getrennt und die Situation zunächst beruhigt werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen störte der 30-Jährige zunehmend die Sachverhaltsaufnahme, filmte provokativ mit seinem Handy und verlangte ungehalten nach einem Arzt aufgrund der durch den Sturz erlittenen leichten Schmerzen am Rücken. Nach Eintreffen eines daraufhin verständigten Rettungswagens lehnte er eine Behandlung vor Ort jedoch ab und bestand darauf, von den Sanitätern aus der Lokalität getragen zu werden. Nachdem ihm dies von den Rettungsdienstmitarbeitern mit Hinweis auf eine fehlende medizinische Notwendigkeit verwehrt wurde, erhielt er von der Polizei einen Platzverweis, welchem er nicht nachkam. Der deutlich alkoholisierte 30-Jährige musste daraufhin, nachdem er immer aggressiver wurde und anfing, um sich zu schlagen, an Händen und Füßen gefesselt, durch vier Beamte aus den Räumlichkeiten getragen und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Er gelangt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige, gegen seinen Kontrahenten wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet. Die Gründe für den Streit sind bislang nicht bekannt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz nach 21 Uhr in der Äußeren Ailinger Straße. Ein 31-jähriger Pkw-Lenker fuhr stadteinwärts und wollte von der Äußeren Ailinger Straße nach links in die Neulandstraße abbiegen. Der nachfolgende 22-Jährige bemerkte zu spät, dass der 31-Jährige vor ihm deshalb abbremste, und prallte nahezu ungebremst auf das Heck des Pkw. Nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass der Kraftradlenker eine hervorragende Körperschutzkleidung trug, zog er sich bisherigen Erkenntnissen zufolge nur leichte Verletzungen am Bein zu. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 11.000 Euro.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Verletzungen am Sprunggelenk zog sich ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr am Kreisverkehr Charlottenstraße / Riedleparkstraße zu. Der Mann war mit seinem Kraftrad im Kreisverkehr unterwegs, als eine 30-jährige Pkw-Lenkerin in den Kreisel einfuhr und ihm vermutlich aus Unachtsamkeit die Vorfahrt nahm. Durch die folgende Kollision stürzte der 24-Jährige und verletzte sich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.500 Euro.

Friedrichshafen

Sachbeschädigung an Kfz

Ein unbekannter Täter beschädigte einen auf dem Messeparkplatz "P6" abgestellten Pkw am Donnerstag in der Zeit zwischen 8 und 16.30 Uhr, indem er an dem Fahrzeug die Scheibe der Beifahrertüre einschlug. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro, entwendet wurde augenscheinlich nichts aus dem Wagen. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, erbeten.

Kressbronn

Trunkenheitsfahrt

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 19-jähriger Motorradfahrer, welcher am frühen Freitagmorgen von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in Kressbronn kontrolliert wurde. Die Beamten veranlassten bei dem Mann die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 19-Jährige zudem nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis ist. Er gelangt wegen beider Verstöße zur Anzeige.

Neukirch

Trunkenheitsfahrt

Einen Atemalkoholwert von mehr als 2,7 Promille zeigte das Testgerät der Polizei am Donnerstagabend bei einem 27-jährigen Motorrollerfahrer in Neukirch an. Der Mann war zuvor ohne Helm auf seinem Kleinkraftrad bei Bernried unterwegs und kam während der Fahrt vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zu Fall. Obwohl der Mann zunächst keine Verletzungen geltend machte, wurde er vorsorglich von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er gelangt nun wegen der Trunkenheitsfahrt und wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige, da der 27-Jährige nicht im Besitz eines zum Führen von motorisierten Zweirädern erforderlichen Führerscheins ist.

Tettnang

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich der 16-jährige Lenker eines Leichtkraftrads bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14.15 Uhr bei Wettis zu. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker befuhr den schmalen Gemeindeverbindungsweg zwischen Busenhaus und Wettis, als ihm kurz vor Wettis der 16-Jährige auf seinem Zweirad entgegenkam und am Ausgang einer leichten Rechtskurve bei Gefälle vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu weit links fuhr. Der 16-Jährige streifte den Pkw des 47-Jährigen und kam im angrenzenden Gehölz zu Fall. Hierdurch wurde er leicht verletzt und zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro.

Tettnang

Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken stieß ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwochnachmittag in der Zeit zwischen 14.45 und 15.45 Uhr gegen einen in der Albert-Schweitzer-Straße abgestellten Mercedes CLS und verursachte an diesem hinten links einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Tettnang unter Tel. 07542/93710 entgegen.

Meckenbeuren

Diebstahl aus Kfz

Gleich an zwei auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums am Oskar-von-Miller-Platz abgestellten Fahrzeugen hebelte ein Unbekannter in der Zeit zwischen Mittwoch, 17.15 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, die Scheiben der jeweiligen Fahrertüren auf und verschaffte sich so Zugang zu den Pkw. Anschließend durchwühlte er die Innenräume offensichtlich auf der Suche nach Wertsachen. Der Unbekannte ging jedoch leer aus, entwendet wurde ersten Erkenntnissen zufolge nichts. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542/94320, entgegen.

Überlingen

Unfallflucht

Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker im Laufe des Mittwochvormittags in der Frohsinnstraße begangen hat. Der Unbekannte stieß im Hofraum des Gebäudes Nr. 30 an einen dort geparkten Fiat und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen/Meersburg

Falsche Polizeibeamte

Eine neuerliche Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter erreichte Meersburg am Donnerstagmittag und Überlingen am Donnerstagabend. Bei der Polizei wurden bislang 28 derartige Telefonate bekannt, in denen Betrüger nach der bekannten Masche versuchten, die Geschädigten in Angst zu versetzen, indem sie ihnen mitteilten, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde und nun auch das Hab und Gut der zumeist lebensälteren Angerufenen bedroht sei. Man wolle die Polizei vorbeischicken, um die Wertgegenstände sicher in Verwahrung zu nehmen. In allen bislang bei der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die Betrugsversuche durchschaut und die Telefonate unmittelbar beendet. Die Polizei weist zum wiederholten Mal auf diese weit verbreitete Betrugsmasche hin. Informationen zu diesem sowie zu weiteren Betrugsphänomenen finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Insbesondere lebensältere Familienangehörige sollten in Gesprächen über die Vorgehensweise der Täter informiert und aufgeklärt werden.

Owingen

Verletztes Kind

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 11-jähriger Junge am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der Junge war vor einem Mitschüler davongerannt und wollte im Bereich des Rathauses eine Mauer überspringen. Hierbei blieb er mit einem Fuß an der Mauer hängen und stürzte auf den Kopf. Zur Landung des Rettungshubschraubers musste die Hauptstraße durch die Polizei kurzzeitig gesperrt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsunfall

Einen Verletzten sowie Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 19 Uhr auf der B 31 in Höhe des Parkplatzes "Wölfele". Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer wollte mit seinem Lastzug vom Parkplatz auf die B 31 in Richtung Birnau einfahren und übersah hierbei den aus Richtung Meersburg herannahenden Pkw einer 22-jährigen Frau. Trotz eines Ausweichversuchs prallte das Auto gegen den linken Unterfahrschutz des Sattelaufliegers. Hierdurch wurde der im Pkw der 22-Jährigen befindliche 21-jährige Beifahrer durch Glassplitter verletzt und kam mit einem Rettungswagen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Zur Sicherung des Strafverfahrens musste der ausländische Lkw-Fahrer auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Uhldingen-Mühlhofen

Verkehrsüberwachung

Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen führten am Donnerstagnachmittag in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr eine stationäre Geschwindigkeitsmessung auf der B 31 in Höhe des Parkplatzes "Wölfele" in Fahrtrichtung Überlingen durch. Von den 1350 insgesamt gemessenen Fahrzeugen waren 33 zu schnell unterwegs, das entspricht einem Anteil von etwa 2,5 Prozent. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 141 km/h.

Salem

Sammlungsbetrug

Am Donnerstagnachmittag fielen der Mitarbeiterin eines Tierschutzvereins eine 32-jährige Frau sowie ein 30-jähriger Mann in der Bahnhofstraße auf, wie sie angeblich im Auftrag der Tierschutzorganisation Spenden sammelten. Nach Verständigung der Polizei und Überprüfung der beiden stellte sich heraus, dass beide unter dem Vorwand, Geld für den Tierschutz zu sammeln, in Wirklichkeit etwa 35 Euro für eigene Zwecke zum Einkauf von Lebensmitteln und Zigaretten ergaunert hatten. Sie gelangen nun entsprechend zur Anzeige.

Meersburg

Unfallflucht

Etwa 1.000 Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Fahrzeugführer am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 8.45 und 9.15 Uhr auf dem Kirchplatz an, als er einen ordnungsgemäß geparkten Skoda "Yeti" am hinteren linken Kotflügel streifte. Der Unbekannte entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Polizeiposten Meersburg erbittet sachdienliche Hinweise unter Tel. 07532/43443.

