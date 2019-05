Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots)

--

Ravensburg

Verkehrsunfall

Ein leicht verletzter Radfahrer und rund 2.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 23.00 Uhr an der Einmündung Breite Straße / Ravensburger Straße ereignete. Ein 27-jähriger VW-Lenker befuhr die Breite Straße und bog nach links in die Ravensburger Straße ein. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten 27-jährigen Fahrradfahrer, welcher bei der Kollision auf den Boden fiel und sich leichte Schürfwunden zuzog. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten beim Radfahrer Alkoholgeruch wahrnehmen, weshalb sie einen Atemalkoholtest durchführten. Dieser ergab rund 0,6 Promille. Aus diesem Grund veranlassten die Polizisten bei ihm im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe.

Weingarten

Sachbeschädigung

Ein Unbekannter schlug im Zeitraum von Montag, 19.00 Uhr, bis Mittwoch, 15.00 Uhr, die Seitenscheibe eines auf dem Parkplatz vor dem Reiterhof in der Haslachstraße abgestellten Chevrolet ein. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, in Verbindung zu setzen.

Wangen

Diebstahl

Drei unbekannte Männer verließen am Mittwoch gegen 17.00 Uhr einen Discounter in der Spinnereistraße mit einem Rucksack, in dem sich gestohlene Zigarettenschachteln befanden. Die Männer füllten an einer unbesetzten Kasse den mitgeführten Rucksack, eine Kunststofftasche und einen Karton mit Zigarettenschachteln, die sie der geöffneten Auslage direkt an der Kasse, entnahmen. Als sie bemerkten, dass sie von zwei Mitarbeitern beobachtet werden, gingen sie in den Verkaufsraum zurück und versteckten dort die Tasche und den Karton. Anschließend verließen die drei Männer den Laden mit dem Rucksack. Wie viele Packungen Zigaretten schlussendlich entwendet wurden, kann noch nicht gesagt werden. Beschrieben werden die Männer wie folgt: Person 1: etwa 30 Jahre alt, 175 cm groß, blaues Karohemd, schwarze Kappe, runder Kopf, kräftige Statur. Person 2: etwa 45 Jahre alt, 180 cm groß, dunkelblauer Pullover, Tagesbart, schlank. Person 3: sieht Person 1 ähnlich, dunkel gekleidet. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, zu informieren.

Leutkirch

Auffahrunfall

Rund 25.000 Euro Sachschaden und drei beschädigte Fahrzeuge sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr in der Hauptstraße ereignet hat. Ein 49-jähriger Opel-Fahrer fuhr vermutlich aufgrund Unachtsamkeit auf einen langsamer werdenden vorausfahrenden 59-jährigen BMW-Fahrer auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch auf einen davor stehenden Hyundai geschoben. Verletzt wurde keiner der Verkehrsteilnehmer, der nicht mehr fahrbereite Opel musst jedoch abgeschleppt werden.

Aitrach

Verkehrsunfall

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwoch gegen 11.30 Uhr im Espenweg ereignet hat. Eine unbekannte Fahrzeuglenkerin stieß beim Rangieren mit ihrem schwarzen Mercedes-Benz, vermutlich A-Klasse, gegen eine Gartentür und einem Metallpfosten und fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Beschädigt müsste das Fahrzeug hinten links am Reifen und an der Felge sein. Der Pkw soll laut Angaben eines Zeugen von einer Frau mittleren Alters gefahren worden sein. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu der Unfallverursacherin geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561&8488-0, zu wenden.

Kratzer

07531/995-1016

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell