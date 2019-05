Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 23.05.2019

Ravensburg (ots)

Grünkraut

Schwere Brandstiftung

Wegen besonders schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes ermittelt das Kriminalkommissariat Ravensburg gegen einen 63-jährigen Mann, der im Verdacht steht, am Mittwoch gegen 22.45 Uhr ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen in Ottershofen bei Grünkraut vorsätzlich in Brand gesetzt zu haben. Ein Nachbar, der auf das Feuer aufmerksam geworden war, warnte die Bewohner des Hauses und alarmierte die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Grünkraut, Bodnegg, Eschach, Gornhofen und Ravensburg fuhren mit 13 Fahrzeugen und rund 100 Einsatzkräften vor Ort und konnten ein Übergreifen des Feuers von dem gewerblich genutzten Teil auf das Wohnhaus verhindern. Das Ökonomiegebäude, in dem unter anderem Reifen gelagert waren, wurde vollständig zerstört. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird momentan auf rund 200.000 Euro beziffert. Der 63-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und soll noch im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg dem Haftrichter vorgeführt werden.

Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, Tel. 0751/806-1301

Polizeikommissarin Sandra Kratzer, Tel. 07531/995-1016

