POL-MA: Ketsch: Zigaretten und Bargeld bei Kioskeinbruch gestohlen Hinweise an die Schwetzinger Polizei

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - In den Verkaufsraum eines Kiosk in der Hockenheimer Straße brachen in der Nacht zum Dienstag bislang nicht ermittelte Täter brachial ein und ließen rund 150 Schachteln Zigaretten verschiedenster Marken sowie über 100 Euro Wechselgeld aus der nicht verschlossenen Kasse mitgehen. Die auslösende Alarmanlage rissen die Täter von der Wand und zerstörten diese. Als Einbruchszeit dürfte demnach die Nacht zum Dienstag kurz vor 3 Uhr in Frage kommen. Angaben zur Gesamtschadenshöhe sind derzeit nicht möglich und auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Hinweise zum Einbruch nehmen die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen, Tel.: 06202/2880, entgegen.

