POL-MA: Ladenburg: Falsche Polizeibeamte ergaunern Schmuck - Zeugen gesucht

Ladenburg (ots) - Bereits am Montag bestahlen drei, als Polizeibeamte verkleidete, Unbekannte eine Seniorin in der Cronbergergasse - das Polizeirevier Ladenburg ermittelt. Nach bisherigen Erkenntnissen klingelten zwei Männer und eine Frau gegen 22:00 Uhr bei der älteren Dame. Alle drei waren nach Aussage der Geschädigten mit Polizeiuniform und weißer Schirmmütze verkleidet. Im Gespräch fragten die Unbekannten nach Schmuck, woraufhin die 72-Jährige diesen an die Täter aushändigte. Der Schmuck solle am nächsten Tag wieder zurückgegeben werden - was bislang nicht geschah. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf 700 EUR. Bei dem Trio soll es sich um eine ca. 40 Jahre alte Frau, einen ca. 50 Jahre alten Mann mit blonden Haaren und einen ebenfalls 50 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren handeln. Alle sprachen akzentfreies Deutsch. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 06203 / 9305-0 an das Polizeirevier Ladenburg zu wenden.

