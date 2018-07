POL-MA: Mannheim-Neckarau: Nach einer Verkehrskontrolle festgenommen...

Mannheim (ots) - ... wurde am Dienstagmittag ein 30-Jähriger in Mannheim-Neckarau, der mittels Haftbefehl gesucht worden war. Der Mann fuhr mit einem OPEL auf dem Promenadenweg - dahinter eine Polizeistreife. Als der Fahrer dies bemerkte, wendete er seinen PKW und beschleunigte in entgegensetzte Richtung. Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf. Auf einem Grünstreifen stellte er dann das Auto ab, stieg aus und joggte in Richtung Blütenweg. Auf Aufforderung der hinterher eilenden Beamten blieb der Mann stehen. Bei der anschließenden Kontrolle konnte er keinerlei Ausweisdokumente und keinen Führerschein vorweisen, zudem ergab sich der Verdacht auf Konsum von Marihuana. Außerdem gab der Flüchtige falsche Personalien an. Der nun Festgenommene wurde in das Polizeirevier Mannheim-Neckarau gebracht. Hier gestand er, keinen Führerschein zu haben, außerdem konnte nachgewiesen werden, dass der Mann unter Drogeneinfluss unterwegs war. Bei der Ermittlung der richtigen Personalien, wurde bekannt, dass der Mann seit geraumer Zeit mittels Haftbefehl gesucht wird. In der Polizeiwache versuchte er dann nochmals zu flüchten, was von den wachsamen Beamten jedoch verhindert wurde. Neben der Einlieferung in die Justizvollzugsanstalt wird gegen den Mann nun auch noch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

