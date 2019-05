POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Immenstaad

Schwerer Verkehrsunfall auf der B31

Am heutigen Samstag gegen 05:30 Uhr kam es auf der B31 zwischen Immenstaad und dem Schloß Kirchberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein in Richtung Hagnau fahrender 33-jähriger Fahrzeuglenker kam mit seinem VW Polo aus bislang ungeklärter Ursache zunächst nach links von der Fahrbahn ab und stieß beim zurücklenken auf die Fahrbahn mit einem entgegenkommenden Jeep Cherokee zusammen. Beide Fahrzeuge kamen im Anschluss neben der Fahrbahn zum Stehen. Der Fahrer des VW Polo sowie die 58-jährige Beifahrerin des Jeep kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, der Fahrer des Jeep wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall stark beschädigt und mussten durch Abschleppdienste aus der angrenzenden Freifläche geborgen werden. Die B 31 musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 08:30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Neben der Polizei waren die Feuerwehr Immenstaad mit neun Einsatzkräften, 2 Rettungswägen und zwei Notärzte (einer davon mit Rettungshubschrauber) im Einsatz.

Stetten

Wildunfall mit verletztem Pedelec-Fahrer

Am Samstag gegen 01:15 Uhr befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Pedelec den Radweg entlang der B33 von Stetten kommend in Richtung Markdorf. Kurz nach der Abzweigung nach Hagnau lief ein Dachs aus dem Wald auf den Radweg und kollidierte mit dem Pedelec. Der 57-Jährige kam hierdurch zu Sturz, zog sich vermutlich eine Schlüsselbeinfraktur zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Am Pedelec entstand Sachschaden in Höhe von ca. 80 EUR. Der Dachs konnte durch die Polizei nicht mehr festgestellt werden.

Markdorf

Unfallflucht

Bereits am Mittwoch in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:30 Uhr wurde auf dem Parkplatz des Berufschulzentrums in der Ensisheimer Straße ein VW Caddy angefahren. Am linken vorderen Kotflügel konnten blaue Lackantragungen festgestellt werden. Ansonsten liegen bislang keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, in Verbindung zu setzen.

